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DHA YURT - Gelibolu'da ev yangını: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 05:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.
Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak üzerinde Aytaç Manga'ya ait evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı bir evin birinci katından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından Keşan'dan yakınlarına bayram ziyaretine gelen Ali Yumlu (28) ve eşi Sümeyye Yumlu (26) ve 5 yaşındaki Tuğba Melek Yumlu yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba Melek Yumlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kız çocuğunun cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Yumlu, buradan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Sümeyye Yumlu'nun tedavisi ise sürüyor.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, uzman itfaiye erleri yanan evde bir süre incelemelerde bulundu. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan evden genel ve detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
Haber-Kamera: Doğan ZELOVA /GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)

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