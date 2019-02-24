HABER

DHA YURT - GELİBOLU'DA MAHSUR KALANLARA KUMANYA VERİLDİ, KONAKLAMA SAĞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı.

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait Gelibolu-Lapseki feribot seferleri ile Gelibolu-Çardak özel feribot seferleri de iptal edildi. Gelibolu'dan Lapseki ve Çardak'a geçmek isteyen yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile otobüs terminalinde beklemek zorunda kalanların mağdur olmaması için 600 kişilik kumanya hazırlattı. Yahya Çavuş Görme Engelliler Kapalı Spor Salonu, Endüstri Meslek Lisesi Yurdu ve Kapalı Spor Salonu, mahsur kalanların konaklaması için hazırlandı. Geceyi ilçede bekleyerek geçirecek olanlar bu konaklama yerlerine yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Gelibolu'da feribot iskelesindeki araç kuyruklarından görüntü.
-İlçede bekleyen vatandaşlardan görüntü.
-Mahsur kalan vatandaşlar için çorba hazırlanmasından görüntü.
-Spor salonunda konaklayan ve kumanya ile çorba dağıtılan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Endonezya’da limanda yangın: 20 tekne yandıEndonezya’da limanda yangın: 20 tekne yandı
Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldıYıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.