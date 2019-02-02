DHA YURT - GENÇ KIZLA ERKEK ARKADAŞININ DARP EDİLMESİ OLAYINDA 2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.(24) ve erkek arkadaşı Berati G.'nin darp edilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları ve şüphelileri korumaya çalıştıkları gerekçesiyle 2 polis memuru gözaltına alındı.

20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildikten sonra Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi ve Burcu A.’yı tokat döverken, çift çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli gruptan kurtarıldı. Yaralanan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldıktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 gün önce yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.