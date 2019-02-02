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DHA YURT - GENÇ KIZLA ERKEK ARKADAŞININ DARP EDİLMESİ OLAYINDA 2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.(24) ve erkek arkadaşı Berati G.'nin darp edilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları ve şüphelileri korumaya çalıştıkları gerekçesiyle 2 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.(24) ve erkek arkadaşı Berati G.'nin darp edilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları ve şüphelileri korumaya çalıştıkları gerekçesiyle 2 polis memuru gözaltına alındı.

20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildikten sonra Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi ve Burcu A.’yı tokat döverken, çift çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli gruptan kurtarıldı. Yaralanan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldıktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 gün önce yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 POLİSE GÖZALTI

Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından gözaltına alınan 2 polisin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri
-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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