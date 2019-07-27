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DHA YURT - Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı (EK BİLGİLER VE GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 21:41 | Son Güncelleme

GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt'ın İstanbul'a ya da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile İstanbul'a ya da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ambulansın havalimanına gelmesi
- Detaylar
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- Ambulansın Aydın'daki hastaneden hareket etmesi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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