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DHA YURT - GİRESUN’DA, 110 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, 110 lise öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

GİRESUN'da, 110 lise öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri, öğlen arası bir işletmeden tavuk döner dürüm siparişi verdi. Dürümleri yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan öğrenciler çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 110'a ulaştığı belirtildi. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edilmeye başlandı.

Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Günersu Damcı, okulda yemekhanenin henüz faaliyete geçmediğini belirterek, "Yemeklerimizi dışarıdan sipariş veriyoruz. İki haftadır aynı yerden sipariş veriyorduk. Yemeğimizi yedik. Ama birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladık. Tahlillerde zehirlendiğimiz ortaya çıktı" dedi.

Asuman Damcı da kızının rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirterek "Yaşadığımız sıkıntı, stres çok fazla. Birçok arkadaşımızın çocukları hala hastanede. Olayın tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

İbrahim Damcı da olayla ilgili yetkililerin kendilerine henüz açıklama yapmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hastane detayları
Öğrencilerden detay
Okullardan detay
Öğrenci ve aileleri ile röp.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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