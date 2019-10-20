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DHA YURT - Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Kemerli köyünde, toprak yığını altında kalan Hasan Zamba kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
Eynesil'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba'yı bulmak için çalışma başlattı.
METOROLOJİ UYARDI
Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Sel detayları (Cep telefonu)
Haber: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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