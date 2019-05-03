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DHA YURT - Göçük korkuttu, mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 01:22 | Son Güncelleme

ERZURUM’da gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik köyünde Yıldırım kardeşlere ait evin ahır bölümünde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı.

ERZURUM’da gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik köyünde Yıldırım kardeşlere ait evin ahır bölümünde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı. Büyükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

Aşkale ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 30 hane ve 120 nüfuslu Tepsicik köyünde Kayhan ve Ömer Yıldırım kardeşlere ait evin ahırla bağlantısını sağlayan bölümü, gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle çöktü. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen göçükte evlerinde mahsur kalan 9 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Göçük yaşanan yerde mahsur kalan 9 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Ahırdaki bulunan 40 büyükbaşın ise zarar görmediği belirtildi.

Tepsicik Köyü Muhtarı Metin Yıldırım, gün boyu etkili olan yağmur sebebiyle kerpiçten yapılmış binanın çöktüğünü, evde bulunanların tahliye edilirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanların ise zarar görmeden çıkarıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Göçükten görüntü
-Afad ekibinin çalışmaları
-Genel ve detaylar
-Röp. (Muhtar)

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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