DHA YURT - HAFİF TİCARİ ARAÇ, 3 MOTOSİKLETE ÇARPIP DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 3 YARALI (GENİŞ HABER)

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletlerle, hafif ticari araçta bulunan 7 kişinin öldüğü tespit edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Kocaali yönüne giden, 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Ticari araç, karşı yönden gelen motosikletlere çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletlerden biri alev aldı. Kazada 7 kişi öldü. Bir kişinin başı vücudundan koptu.

Kaza nedeniyle Kocaali- Akkoca karayolu trafiğe kapandı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7" dedi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazesinin otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.