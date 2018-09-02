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DHA YURT - HAFİF TİCARİ ARAÇ, 3 MOTOSİKLETE ÇARPIP DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 3 YARALI (GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

** Feci kazadan hemen önce motosikletlilerin geçişi kameraya yansıdı ** Kimlikleri belirlendi SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 3 motosiklete çarpıp, devrildi.

** Feci kazadan hemen önce motosikletlilerin geçişi kameraya yansıdı
** Kimlikleri belirlendi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 3 motosiklete çarpıp, devrildi. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Kocaali yönüne giden, 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Ticari araç, karşı yönden gelen motosikletlere çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletlerden biri alev aldı. Kazada 7 kişi öldü. Bir kişinin başı vücudundan koptu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletlerle, hafif ticari araçta bulunan 7 kişinin öldüğü tespit edildi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kocaali- Akkoca karayolu trafiğe kapandı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7" dedi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazesinin otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FECİ KAZADAN HEMEN ÖNCE MOTOSİKLETLİLERİN GEÇİŞİ KAMERAYA YANSIDI
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kaza öncesi motosikletlilerin hızla yolda ilerleyişi ve kazanın hemen sonrası, bir taksinin kamerasına yansıdı. Motosikletler yolda hızla ilerlerken, arkadan gelen taksi kaza nedeniyle durdu. Motosikletin yanması sonucu yükselen dumanlar ve insanların panik hali görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Araçtan yükselen dumanlar
- Çevreye savrulmuş ve üstleri örtülmüş cansız bedenler
- İtfaiye ekibinden detay
- Vatandaşların oluşturuğu kalabalık
- Kaza yerinde çekilen güvenlik şeridi
- Genel ve detay
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Motosikletlerin geçişi
Olay yerinde yükselen dumanlar ve olay yerindeki kişilerden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Tezcan SOLMAZ / SAKARYA, (DHA)

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