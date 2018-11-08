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DHA YURT - HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 23:43 | Son Güncelleme

BURSA'da, motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden Tolgahan A.

BURSA'da, motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden Tolgahan A. (17) ve Kamiran A. (17) yaşamını yitirdi, Numan T. (17) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Teferrüç Mahallesi istikametinden gelen sürücüsünün henüz bilinmeyen 16 EHV 56 plakalı motosiklet, Ferhan Taşkın (19) yönetimindeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan Tolgahan A., Kamiran A. ve Numan T. yola savruldu. Kazada Tolgahan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kamiran A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numan T. ise tedaviye alındı.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Ferhan Taşkın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.'nın cesetleri, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araç ve motordan görüntü
-Olay yeri görüntü
-Olay yeri ekiplerinin kazayı incelemesi
-Detaylar

Süre: 1.56 Boyut: 217 MB
Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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