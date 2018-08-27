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DHA YURT - HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 01:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilinin arızalanması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Varışlı'ya (52) hafif ticari araç çarptı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobilinin arızalanması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Varışlı'ya (52) hafif ticari araç çarptı. Varışlı, olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Özkan (31) yönetimindeki 16 ZF 067 plakalı hafif ticari araç, arızalanan otomobilini emniyet şeridine çekerek yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Varışlı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Varışlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Varışlı'ya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Özkan ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücü ise aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntüler
SÜRE: 0,17 saniye BOYUT: 4 MB

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK,BURSA,(DHA)

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