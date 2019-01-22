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DHA YURT - Hafriyat kamyonunun ezdiği çocuk öldü, kaçan şoförü jandarma yakaladı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:17 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi.

ADAPAZARI'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Mehmet Can olay yerinde yaşamını yitirirken, acılı ailenin fertlerinin kovaladığı kamyon şoförü, köyden kaçtı. Öfkeli kalabalığı jandarma sakinleştirirken, M.C.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Kaza, Adapazarı Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan M.C. yönetimindeki 54 UE 141 plakalı hafriyat kamyonu, yaklaşık 4 metre genişliğindeki toprak yolda geri manevra yaparken, iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Can Mantar bir anda yola fırladı. M.C. durumu fark etmeyince kamyonla geri gelirken Mehmet Can'ı ezdi. Mehmet Can tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı. Kamyondan inen sürücü M.C., çocuğun aracın altında olduğunu görünce çevreden yardım istedi. Kazanın olduğu sokakta yaşayan Mehmet Can'ın ailesi bağırışlar üzerine evden çıktı. Aile, Mehmet Can'ın kanlar içinde yattığını görünce şok yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberi alan aile, kamyon şoförü M.C.'ye yakalamaya çalışırken, mahalleli ise ellerindeki demir sopa ve taşlarla sokaktaki kamyonun kapılarını ve camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığı jandarma sakinleştirirken, M.C. ise koşarak köyden kaçtı.

Jandarma, kaza yerini şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Mehmet Can'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kamyon şoförü M.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgu için karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan araç
Jandarma önlem
Mahalleli halk
Olay yeri inceleme
Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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