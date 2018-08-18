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DHA YURT - Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:08 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAKKARİ'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hakkari'nin Aktütün bölgesinde askeri birliğin yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan askeri birlikler, yaralıları birlikteki revire taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra askeri helikopterle Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı. Askerlerin bu örnek davranışı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Twitter'dan görüntülerle birlikte şu şekilde paylaşıldı:
"HakkâriAktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan sekiz vatandaşımıza ilk müdahale tabur revirinde yapılmış, daha sonra yaralılar süratle helikopterle HakkâriYüksekova Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(Genelkurmay'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler)
-Helikopterden görüntü
-Yaralıların askerler tarafından helikoptere taşınması
-Helikopterin kalkışı

Haber ANKARA,(DHA)

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