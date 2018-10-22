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DHA YURT - HAKKARİ'DEN ACI HABER: 1 ŞEHİT

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.

Akşam saatlerinde Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'Lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker ağır yaralandı. Helikoperle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

HAKKARİ, (DHA)

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