DHA YURT - HAKKARİ'DEN ACI HABER: 1 ŞEHİT

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.
Akşam saatlerinde Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'Lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker ağır yaralandı. Helikoperle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
HAKKARİ, (DHA)
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