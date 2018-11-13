DHA YURT - HASANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI KOCA'YA SİYAHLI SALDIRI: 3 YARALI

OSMANİYE'nin Hasanbeyli Belediye Başkanı MHP'li Alpaslan Koca, özel bir hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Koca ve yanında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakınını hastaneye getiren Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. Koca ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakilerin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, isimleri henüz açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Caddeden görüntü

- Polislerden görüntü

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Polislerin bir otomobilin yanında inceleme yapması

- Hastane bahçesindeki polis otobüsünden görüntü

- Hastane acilinden görüntü

SÜRE: 00'53" - BOYUT: 99 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

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