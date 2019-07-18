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DHA YURT - Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Bekilli ilçesinde, Hasine Şanlı (41) evinde başına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu, sevgilisi Tamer A.

DENİZLİ’nin Bekilli ilçesinde, Hasine Şanlı (41) evinde başına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu, sevgilisi Tamer A. gözaltına alındı. Bir eğlence merkezinde çalışan Şanlı'nın cesedini işe gitmemesi üzerine merak edip, eve giden iş arkadaşları buldu.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde bir eğlence merkezinde çalışan Hasine Şanlı, bugün işe gitmeyince, arkadaşları cep telefonunu aradı. Şanlı telefonu açmayınca, saat 16.00 sıralarında arkadaşları, yaşadığı Denizli'nin Bekilli ilçesindeki evine gitti. Arkadaşları, arka pencerenin kırık olduğunu görüp içeriye girdiğinde, yatak odasında Şanlı'nın cesedini buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Şanlı'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Şanlı'nın eğlence mekanlarında çalışan iş arkadaşları da olay yerine geldi. Şanlı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Hasine Şanlı’nın cenazesi evden çıkarılırken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Şanlı'yı öldürüp kaçtığı öne sürülen Tamer A. bugün Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı. Tamer A. ile Şanlı'nın bir süredir sevgili oldukları belirtildi. 10 gün önce de Şanlı'nın ayrılmak istemesi üzerine Tamer A.'nın evinin önünde silahla havaya ateş ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yeri evden detay görüntüler
-Polislerden görüntüler
-Şanlı'nın ağlayan arkadaşlarından görüntüler
-Cenazenin evden çıkarılmasından detay
Hasine Şanlı'nın fotoğrafı
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Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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