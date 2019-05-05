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DHA YURT - Hatay'a 2 şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 21:18 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü.  Şehit Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Yusuf Turan, ilçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu ile askeri yetkililer, aileye acılı haberi verdi.

ŞIRNAK'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü.

Şehit Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Yusuf Turan, ilçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu ile askeri yetkililer, aileye acılı haberi verdi. 5 çocuklarından bekar olan Ercan Can'ın şehadet haberi üzerine Hatice ve Abdullah Can çifti, gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde bekletilen sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahalede bulundu. türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Ercan Can'ın cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Altepe Mahallesi'nde bulunan Aktepe Merkez Camii'de kılınacağı, Bademli şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

KIRIKHAN'DA ACI HABER

Aynı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli er Ali Çeker'in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'ndeki babaevinde de acı yaşandı. Askeri yetkililerin acı haberi vermesi üzerine baba İsa ile anne Halime Çeker, fenalık geçirdi.

Şehit Ali Çeker'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliği'nde bulunan Hacı Meryem İşcan Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER 'HATAY HASSA VE HATAY KIRIKHAN OLARAK' GEÇİLDİ

Kasım NARCI- Mehmet KOCACIK/ HASSA- KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

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