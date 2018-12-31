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DHA YURT - HATAY'DA ÇÖPTE ÇUVAL İÇİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 05:21 | Son Güncelleme

HATAY’da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.

HATAY’da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.
Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen kadının, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü. Kadının cesedi Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz kadının ölüm nedeni ve kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü ve çöpe bırakıldığıyla ilgili de çalışma başlatan polis, incelemelerine çok yönlü olarak devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü
- Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden görüntü
- Cesedin üzeri örtülü haldeki görüntüsü
- Cenaze aracının olay yerine gelmesi
- Cesedin cenaze aracına konulması
- Cenaze aracı ve ambulansın olay yerinden ayrılması
- Cesedi bulunca fenalaşıp kaldırımda uzanan temizlik işçisinin görüntüsü
(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
- Çuvalın işçiler tarafından açılma anının görüntüsü
SÜRE: 02'19" - BOYUT: 260 MB
Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

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