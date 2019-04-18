DHA YURT - Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti (2)

ARACINI ELEKTRİK DİREĞİNE BAĞLADI

Hatay’da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde onlarca araç suda kalarak hasar gördü. Felaketin yaşandığı saatlerde aracının sel sularına kapılmasını önlemek isteyen bir vatandaş ise ilginç bir yönteme başvurdu. Otomobil sahibi, sel sularına kapılmasını önlemek için aracını elektrik direğine bağladı. Otomobil sahibinin aldığı tedbir görenlerin yüzünü güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Direğe bağlanan araçtan görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

