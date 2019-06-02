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DHA YURT - Hendek’te 4.6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya’nın ilçelerinin yanı sıra Düzce’de de hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre, saat 16.08’de merkez üssü Sakarya’nın Hendek ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya’nın ilçeleri ve Düzce’de hissedildi. Deprem ile sarsılan vatandaşlar ev ve işyerlerinden sokaklara dökülürken, kısa süreli panik yaşandı. Kandilli verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde hissedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA)

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