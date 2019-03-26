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DHA YURT - Hırsızlık için tuvalet havalandırmasından eve giren 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 07:09 | Son Güncelleme

ADANA'da 5 Suriye uyruklu gencin yaşadığı tek odalı eve, tuvalet havalandırmasından giren hırsızlık şüphelisi 2 kişi, vatandaşlar ve polis tarafından çaldıkları cep telefonlarıyla yakalandı.

ADANA'da 5 Suriye uyruklu gencin yaşadığı tek odalı eve, tuvalet havalandırmasından giren hırsızlık şüphelisi 2 kişi, vatandaşlar ve polis tarafından çaldıkları cep telefonlarıyla yakalandı. Şüphelilerden birinin kurusıkı tabanca ile havaya ateş açıp, evdeki gençleri tehdit ettiği belirtildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'taki 5 Suriyeli gencin yaşadığı tek odalı evde meydana geldi. İddiaya göre, evin tuvalet havalandırmasından içeri giren 2 şüpheli, gençlerin telefonlarını çalmak istedi. Bu sırada tıkırtılara uyanan gençler ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüphelilerden, biri gençler tarafından yakalanırken diğer şüpheli ise kurusıkı tabanca ile havaya ateş açıp tehditler savurarak çaldığı iki cep telefonu ile evden kaçtı. Yakaladıkları şüphelinin ellerini puşi ile bağlayan gençler, daha sonra olay yerine çağrılan polis ekibine teslim etti. Polis, eşkalini belirlediği diğer şüpheliyi ise olay yerinin yakınlarında çaldığı cep telefonları ve kurusıkı tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Elleri arkadan puşi ile bağlı şüphelinin polis aracına bindirilmesi
- Polis araçlarından görüntü
- Şüphelilerin girdiği tuvalet havalandırmasından görüntü
- Polisten ve vatandaşlardan görüntü
- Evin içinden görüntü
- Yerdeki boş kovanlardan görüntü
- Gençlerin komşusu İsmail Dağ ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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