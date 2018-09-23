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DHA YURT - HOPA'DA İŞLENEN TAKSİCİ CİNAYETİ İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, geçen 27 Ağustos'ta tabanca ile vurularak öldürülen taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanamamasını protesto eden grup, lastik yakıp Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, geçen 27 Ağustos'ta tabanca ile vurularak öldürülen taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanamamasını protesto eden grup, lastik yakıp Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Polis, biber gazı ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ederek grubu dağıttı.

Olay, saat 23:00 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İlçede, geçen 27 Ağustos'ta öldürülen taksi şoförü İshak Köse'nin cinayetindeki faillerin yakalanamayışına tepki gösteren grup, lastik yakarak Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen grup, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Polis, kalabalığı biber gazı ve TOMA ile tazyikli su sıkarak dağıttı. Bu sırada bazı kişiler, polise tepki gösterdi. TOMA'dan sıkılan su ile yanan lastikler söndürüldü. Karayolu bir süre sonra yeniden ulaşıma açılırken, polis ise bir süre olay yerinde bekleyişini sürdürdü.

Polis ekipleri, taksici İshak Köse'nin faillerinin yakalanması için Artvin ve Rize’de özel ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

TAKSİCİ CİNAYETİ

Olay, geçen 27 Ağustos'ta Hopa Terminali'nde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, olayın faillerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ARTVİN EMNİYET MÜDÜRÜ SELVİ DE BİR SÜRE YÜRÜYÜŞE EŞLİK ETMİŞTİ

Hopa'da geçen 8 Eylül'de de düzenlenen yürüyüşle taksi şoförü İshak Köse cinayetindeki faillerin yakalanması ve olayın çözülmesi için protesto yürüyüşü düzenlenmişti. Yürüyüşe bir süre eşlik eden Artvin Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, olayın faillerinin en kısa sürede bulanacağını belirterek, "Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Lastik yakılarak yol kapatılması
- TOMA'nın müdahalesi
- Polise tepki gösterenler
- Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-DHA

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