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DHA YURT - HORTUMDA ŞEMSİYE İLE HAVALANAN VATANDAŞ KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2)  ** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM' Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2)

** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Fırtına sebebiyle şemsiyenin uçmaması için üzerine çıktığını söyleyen Kocadallı, "Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiyede bir süre sonra elektirik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şu anda gayet iyi" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Esnafların şemsiyenin yanında görüntüsü

- Bir esnafın konuşması

- Şemsiyeyle birlikte havalanan Sadık Kocadallı'nın konuşması

SÜRE:35" BOYUT:65 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

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