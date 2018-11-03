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DHA YURT - Hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 05:50 | Son Güncelleme

ADANA'da başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyer ve ağaçlara çarpan otomobil, hurdaya döndü.

ADANA'da başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyer ve ağaçlara çarpan otomobil, hurdaya döndü. Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü Suriye Uyruklu Muhammed Muhammed (33), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Muhammed'in kullandığı 31 ND 060 plakalı otomobil, bulvarın solunda ilerlediği sırada iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyerler ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Muhammed ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen trafik polislerinin incelemede Muhammed'in, ehliyetinin bulunmadığı ve 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen kardeşi ile polise mukavemette bulunmaya çalışan Muhammed ve kardeşi, gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polisin kaza yeri tabelasından görüntü
- Kaza yerinden görüntü
- Otomobilden görüntü
- Polisin yanındaki otomobil sürücüsünden görüntü
- Otomobil sürücüsünün alkolmetreyi üflemesi
- Otomobilin çekiciye yüklenmesi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'12" - BOYUT: 134 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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