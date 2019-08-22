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DHA YURT - Husumetli kişiler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 03:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.
Kavga, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile ara sokaktan Kasım Efendi Caddesi'ne çıkış yapan Ramazan E. (34), önceden arasında husumet bulunan Kadir K.'yı (36) kaldırımda yürürken gördü. Arkadaşları ile araçtan inen Ramazan E. husumetlisi Kadir K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavganın büyümesi üzerine Ramazan E., Kadir K.’yi elinden bıçakladı. Yaralanan Kadir K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan E. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Genel detaylar
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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