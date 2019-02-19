HABER

DHA YURT - HUSUMETLİ OLDUKLARI AİLENİN EVİNE POMPALI SALDIRI: 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan K. ve akrabası olduğu öğrenilen Orhan K., aralarında husumet bulunan ailenin evine gitti. İki şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak, geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y., Tülay Y., Dilek Y. Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE incelemesi yapan ekipler, saldırganların kullandığı otomobilin Gürçeşme mevkiinde olduğu tespit etti. Bunun üzerine koordineli bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan K. ve Orhan K. sorgulanmak üzere Gürçeşme polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise olay anında kullanılan pompalı tüfek bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Hastaneden detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

Ona bir de şimdi bakın! Müthiş değişimOna bir de şimdi bakın! Müthiş değişim
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

Ajanslar son dakika olarak geçti! Mısır'da büyük patlama!

Ajanslar son dakika olarak geçti! Mısır'da büyük patlama!

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da can pazarı!

İstanbul'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz gözü görmüyor! İstanbul sis altında

Göz gözü görmüyor! İstanbul sis altında

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor

Bahçelievler'de korkutan patlama! Cam ve çerçeveler sokağa fırladı!

Bahçelievler'de korkutan patlama!

Başkent'te korkunç olay! Üst geçidin korkuluklarına kendini astı!

Başkent'te korkunç olay! Kendini üst geçidin korkuluklarına astı

Akıncı Taarruzi İHA'nın detayları yayınlandı! Türkiye 3 ülkeden biri!

Türkiye 3 ülkeden biri! Sistemini yayımladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.