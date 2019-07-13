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DHA YURT - İKİ KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: SÜRÜCÜLER YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 03:07 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da vişne yüklü kamyon, karşı şeritten gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

KÜTAHYA'da vişne yüklü kamyon, karşı şeritten gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, devrilen bir kamyonda bulunan kasalardaki tonlarca vişne etrafa saçıldı.
Kaza, 00.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Duran Güler kullandığı 34 LYD 79 plakalı kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Yavuz Güner idaresindeki vişne yüklü 03 EZ 320 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonlar devrilerek yan yattı. Yavuz Güler'in kullandığı kamyonda bulunan kasalardaki tonlarca vişne etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleleri burada yaptı. Yaralı sürücüler, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kazaya karışan kamyonların görüntüsü
-Yola dağılan vişnelerin görüntüsü
-Görevlilerin inceleme yaparken görüntüsü
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

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