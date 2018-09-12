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DHA YURT - İnegöl'de palet fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 03:06 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, fabrika içerisindeki kamyon ve forklift yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Emir Sakarya’ya ait Palet fabrikasında gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya yayıldı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında fabrika içerisinde bulunan 16 KMF 68 plakalı kamyon ile bir forklift de yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangın alevli görüntüler
Genel görüntü
Kamyon ve forkliftin görüntüsü
Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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