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DHA YURT - İNTİHARDAN KOMİSER CEREN VAZGEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı.

ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve falezlerin uç noktasına kadar ilerleyen Ferhat K.'yi komiser Ceren Güvel, ikna edip, eyleminden vazgeçirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde, kuğulu parkın bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarına kadar gelen Ferhat K.'yi görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Ferhat K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ferhat K.'nin atlama ihtimaline karşı çok yaklaşamayan ekipler, ikna çabalarını sürdürdü. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ferhat K., falezlerde daha da aşağı inmeye çalıştı. Ferhat K.'nin atlamakta kararlı olduğunu anlayan ekipler amiri komiser Ceren Güvel, yanına yaklaşıp, yardımcı olma sözü verdi. Güvel'in sözleri üzerine ikna olan Ferhat K., intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Ferhat K., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İntihara teşebbüs eden Ferhat K.'nin falezlerde görüntüsü
- Polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
- Vatandaşların ikna etmeye çalışması
- Komiser Ceren Güvel'in ikna etme çalışması
- Komser ve intihar girişiminde bulunan kişiden detay

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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