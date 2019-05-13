TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybedip, suya düşen Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) şehit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Pülümür'ün Çatan Köyü kırsalında meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Cumartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, morga kaldırıldı. Bekar olan şehit Öztürk'ün cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği belirtildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün (29) acı haber memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine verildi. Oğullarının şehit haberini alan baba Halil ile anne Hesna Öztürk gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin bulunduğu binaya büyük Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evlilik planı yaptığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün geçen hafta iznini tamamladıktan sonra görevli olduğu Bingöl'ün Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na döndüğü ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi.