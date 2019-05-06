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DHA YURT - İTFAİYECİLER İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 05:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de gece vardiyasında görevli itfaiyeciler, Ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı.

DENİZLİ'de gece vardiyasında görevli itfaiyeciler, Ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı. İtfaiye erleri, sahurlarını yaparken olası bir tehlikeye karşı da hazır bekledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda gece çalışan itfaiye personelleri, ilk sahurlarını görev başında yaptı. Topraklık Mahallesi'nde bulunan Kayalık Şubesi İtfaiye Amirliği çalışanları sahur için el birliğiyle yemekhanelerinde sofra hazırladı. Ramazan ayının ilk sahurunu yapan itfaiye ekipleri, yemeklerini yerken telsiz başında bir nöbetçi bırakarak olası bir tehlikeye karşı hazır bekledi. Sahurun ardından tüm gece personeli, itfaiyeci duası yaptı. Ardından gelen bir yangın ihbarı üzerine, itfaiye erleri hızlı bir şekilde giyinerek bölgeye hareket etti.
Mesleğe başladığı 12 yıldan bu yana sahuru görev başında yaptıklarını ifade eden İtfaiye Çavuşu Samet Karateke (32), "Burası artık bizim ailemiz gibi. Burada arkadaşlarımla sahur yapmak mutluluk verici bizim için. Denizli halkının can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Biz sürekli birlik ve beraberlik içerisinde sahur ve iftarımızı beraber yapıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayı hayırlı olsun" dedi.
Disiplini elden bırakmadan görevlerini sürdürdüklerini belirten İtfaiye eri Halil Doğan da (28), Ramazan ayının ilk gününde görev arkadaşlarıyla birlikte ilk sahurlarını yaptıklarını söyledi.
İtfaiye erlerinden Veysel Çetintaş (34) ise "Arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptık. Bu bizim için büyük bir gurur. Vatandaşlarımız rahatça evlerinde huzurlu bir şekilde uyusun diye görevimizin başındayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiyecilerin sahur yapması
-İtfaiyecilerin dua etmesi
-İtfaiyecilerin giyinip yangına gitmesi
-İtfaiye çavuşu Samet Karateke ile röp.
-İtfaiye erleri Halil Doğan ve Veysel Çetindaş ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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