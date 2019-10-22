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DHA YURT - İzmir'de gürültü yapıklarını iddia ettiği 3 kişiyi ateş açarak yaraladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 08:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kişi boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıklarını gerekçe göstererek pompalı tüfekle ateş açtı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kişi boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıklarını gerekçe göstererek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için arazide bir araya geldi. 3 arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen bir kişi ile gürültü meselesinden tartıştı. Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra otomobili ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Metin Y, Mehmet A. ve Hakan H. vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Metin Y. ve Mehmet A. ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Hakan H. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaralıların ifadesine başvurdu. Metin Y. ve Mehmet A. ifadelerinde, üç arkadaş oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin gürültü yaptıklarını ileri sürdüğünü ve önce tartıştıklarını, sonra kendilerine ateş ederek kaçtığını söyledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesini de alan ekipler, şüpheli K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
- Yaralının getirilişinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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