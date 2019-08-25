HABER

DHA YURT - İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 08:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Buca Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni birleştiren kavşakta meydana geldi. Okan Bölek yönetimindeki Evka 1 - Bozyaka SSK hattında çalışan 35 M 9159 minibüs, O.K.E. yönetimindeki 35 AIT 712 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ekisiyle, yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yolun hemen yanında bulunan Buca Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine düştü. Kazada, minibüste bulunun bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 8 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntülere minibüsün kavşaktan geçtiği sırada otomobille çarpışma anı ve minibüsün savrularak takla atma anları yansıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
(Güvenlik kamera görüntüsü)
-Kaza anı (24 saniye ve sonrası)
Haber: İZMİR,(DHA)

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldıİstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldıVatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Kıran Operasyonu'nda flaş gelişme!

Kıran Operasyonu'nda flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Birçok yol trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi 8 saat sonra kurtarıldı!

Tam 8 saat kurtarılmayı beklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.