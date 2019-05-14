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DHA YURT - İZMİR'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 04:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın sonucu atölyede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 01.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5821 sokaktaki 3 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, alevler binanın her yerini sardı. Mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-itfaiyeden görüntü
-Binadan görüntü
-genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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