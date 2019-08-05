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DHA YURT - İzmir'de orman yangını 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 19:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bugün saat 19.00 sıralarında, Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu orman ekiplerine bildid. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Yangının aynı bölgenin birden fazla yerinde, aynı anda başladığı öğrenildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yangından görüntü

Haber: Davut CAN - Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)

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