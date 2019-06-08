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DHA YURT - İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 21:00 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberi memleketi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberi memleketi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.
Demirkazık Dağı'ndaki mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Harmankaya'nın acı haberi, askeri heyet tarafından Çiğli EVKA 6 semtinde oturan annesi Nuran Harmankaya'ya verildi. Oğlunun acı haberini alan anne Nuran Harmankaya'ya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Apartman önünde gözyaşlarına boğulan acılı anne, bayramın birinci günü yanından ayrılıp görevine dönen oğlu için "Daha yeni gönderdim, kara gözlüm" dedi. Nuran Harmankaya'nın acı çığlıklarını duyup balkonlarına çıkan vatandaşlar da, gözyaşı döktü.
BABA DA ACI HABERİ ÇALIŞTIĞI YERDE ALDI
Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberini babası Davut Harmankaya ise Foça ilçesinde çalıştığı iş yerinde öğrendi. Askeri heyetin teselli etmeye çalıştığı acılı baba yanındakilerle acısını paylaştı, 'vatan sağ olsun' dedi. Davut Harmankaya daha sonra eşi Nuran Harmankaya'nın yanına gelmek üzere İzmir'e doğru yola çıktı. Evli bir çocuk babası olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesinin, eşi ve ailesiyle yapılacak görüşmeden sonra İzmir'de ya da Eskişehir'de toprağa verilmek üzere karar alınacağı ifade edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehit evinden ve sokaktan görüntü
-Gebel ve detaylar
-Fotoğraflar
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Seyfi GÜL / İZMİR,(DHA)

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