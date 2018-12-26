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DHA YURT - İZMİR'İN KİRAZ İLÇESİ'NDE KAR YAĞIŞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.

Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ahmetler, Ören, Cevizli ve Bahçearası mahallelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi'ne bağlı, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kiraz'a bağlı diğer mahalle yollarında da tuzlama ve kar küreme temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kiraz belediyesi iş makineleri kar küreme çalışmasından genel detay

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / KİRAZ(İzmir),(DHA)

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