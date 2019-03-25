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DHA YURT - İznik'te sazlık alanda yangın çıktı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 07:20 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Bursa'nın İznik İlçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik İlçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangın boyunca jandarma ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında, çevredeki bulunan birçok zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA)

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