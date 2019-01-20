DHA YURT - KADİRLİ'DE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, saat 17.00 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi’ndeki makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kızılçam ormanına sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye araçlarının yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz ve personel, büyümeye devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından detay görüntüler

-Vatandaşın yangına müdahalesi

- İtfaiye erinin yangına müdahalesi

SÜRE:02' 21" - BOYUT: 261 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)

