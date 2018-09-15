DHA YURT - KAFEYE OTOMOBİL GİRDİ, 3 YARALI;  O ANLAR KAMERADA

ADANA’da kafeye giren otomobil, 3 kişiyi yaraladı.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafe zincirinin şubesinde meydana geldi. Kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil hızla girdi. Müşteriler korkuyla kaçarken, masalarda oturanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralıları, hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
- Güvemlik kamerasında olay anı
Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Kulağını deldirdi, bu hale geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum