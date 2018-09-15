HABER

DHA YURT - KAFEYE OTOMOBİL GİRDİ, 3 YARALI;  O ANLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

ADANA’da kafeye giren otomobil, 3 kişiyi yaraladı.

ADANA’da kafeye giren otomobil, 3 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafe zincirinin şubesinde meydana geldi. Kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil hızla girdi. Müşteriler korkuyla kaçarken, masalarda oturanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralıları, hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
- Güvemlik kamerasında olay anı

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varKorkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: “Ben de polisim"Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: “Ben de polisim"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.