DHA YURT - KAHRAMANMARAŞ'TA GASP VE HIRSIZLIK OPERAYONU: 5 TUTUKLAMA

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği Dumlupınar, Akçakoyunlu, Şeyh Adil, Karamanlı Mahalleleri ile Kanlıdere ve Şekerdere Caddelerinde hareketlerinden şüphelendikleri kişileri takibe alıp kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Sami Ç., Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Derviş K., Yaşar D. ve M.B.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çaldıkları 22 akıllı cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Yaşar D. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derviş K.'nın emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Çalınan eşyalardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

