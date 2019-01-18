HABER

DHA YURT - KALDIRIMDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 04:45 | Son Güncelleme

ADANA'da 23 yaşındaki Seyid Samed Han, kaldırımda ölü halde bulundu.

ADANA'da 23 yaşındaki Seyid Samed Han, kaldırımda ölü halde bulundu. Gencin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir bankın yanında hareketsiz şekilde bir erkeğin yattığını gören vatandaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede Seyid Samed Han adına düzenlenmiş kimlik bulunurken, baş kısmında yara izleri olduğu tespit edildi. Yaraların düşmeden kaynaklı olduğu üzerinde durulurken, Han'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Han'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Polis aracından görüntü
- Ambulanstan görüntü
- Sağlık görevlilerinin ambulanstan inip, cesedin yanına gitmesi
- Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

PARTNER'Tektaş değil çok taş!''Tektaş değil çok taş!'
Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındıKediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildiAnkara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi

Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı! Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı! Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi

Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi

100 yaşındaki annesini öldüren 75 yaşındaki Alzheimer hastası gözaltına alındı

Alzheimer hastası, 100 yaşındaki annesini öldürdü

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.