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DHA YURT - 'KALPAZANLIK'TAN TAHLİYE OLDU, AVUKATINA SAHTE PARA VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 21:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de avukat Metin Polat, 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı.

KAYSERİ'de avukat Metin Polat, 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat'ın, 'kalpazanlık' suçundan tutuklu yargılanan müvekkili, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Polat, tahliye ettirdiği müvekkilinin kendisine verdiği vekalet ücreti içinde yer alan 100 TL'lik banknotun sahte olduğunu ileri sürdü. Avukat Polat, sahte banknotu, "Kalpazanlıktan tahliye ettirdiğim müvekkilim sağolsun beni es geçmemiş! Vekalet ücretinin arasına sahte 100 TL'yi sıkıştırmış" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

SAHTE PARAYI FARK EDEN AVUKAT KONUŞTU

Kayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İbrahim B.'nin (30) vekili oldu. 1 kez İbrahim B.'yi ziyaret için, 2 kere de müvekkilinin duruşmaları için Kayseri'den İzmir'e giden Polat, davanın 2'nci duruşmasında İbrahim B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından İbrahim B.'den parasını alan Polat, daha sonra banknotların arasında sahte 100 TL olduğunu fark etti. Uzman kişiye parayı gösteren avukat Polat, paranın sahte olduğunun belirlenmesi sonrası şaşkınlık yaşadı.

'Dolandırıcılık' ve 'Kalpazanlık' gibi suçlardan tutuklu yargılanan müvekkilini tahliye ettirdiğini ifade eden Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat, "İzmir'de daha önce tutuklanan müvekkilimin 2 kez duruşması için İzmir'e gittim. 1 kez de cezaevinde ziyaret ettim. Kalpazanlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanıyordu. Ardından tahliye olduktan sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla yaptı. Geri kalan parayı da Kayseri'ye gelerek, elden verdi. Parayı sayarken banknotlardan 100 TL'nin sahte olduğunu fark ettim" diye konuştu.

'İLK KEZ DOLANDIRILDIM, PARAYI HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM'

Meslek hayatında ilk kez dolandırıldığını belirten Polat, "Müvekkilimi aradığımda paranın sahte olduğunu söyledim. İbrahim Bey de 'Ağabey ben de öyle şeyler olmaz' dedi. Ben de parayı bir kaç yere baktırdım, ışığa tuttum paranın sahte olduğu ortaya çıktı. Parayı da saklamayı düşünüyorum. Bir avukat olarak ilk defa dolandırıldığım için parayı bu şekilde hatıra olarak saklamak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Avukat röportaj
- Avukatın sosyal medya paylaşımı (foto)
- Sahte para (foto)

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

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