DHA YURT - KANYONDAKİ TÜRKMEN DAĞCININ CANSIZ BEDENİ, 3 GÜNDE ÇIKARILABİLDİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cansız bedeni, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurdu. Bölgeye giden ilçe sakinleri, terk edilmiş çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Hojayev'e ait olduğunu belirledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de kanyona giderek 4 iz takip köpeği ile arama kurtarma çalışması başlattı. 16 Ocak'ta dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin 200 metrelik uçurumun kenarında olduğu belirlendi.

3 GÜN SONRA ALINABİLDİ

Ekipler, Hojayev'in cansız bedeninin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel plan hazırlandı.