Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes ilçesinde devam eden orman yangınını gece saatlerinde de takip etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve beraberindeki heyetle yangınla mücadeledeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Öğlen saatlerinde Karabağlar mevkiinde başlamış olan ve yer yer devam eden Efemçukuru mevkiindeyiz. Rüzgarın çok hızlı seviyede ilerlemesi sebebiyle yangın beklediğimizden çok daha hızlı yayıldı. Tabii yangını kontrol altına alma çalışmaları son hızıyla devam etmektedir.Bildiğiniz üzere şuan aktif 4 tane yangın ile mücadele ediyoruz." Yangınların yer yer kontrol altına alındığını ve söndürülmek üzere olduklarını belirten Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Urla'daki yangın neredeyse sönmek üzere. Bu sevindirici olan haberdir. Onun dışında Bodrum'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz. En erken saatlerde de helikopterlerimizin pervanesini çevirerek hava araçlarımızı devreye alacağız. Diğer yangınlarında iyeye doğru seyretmesi ile birlikte sabahın erken saatleri ile beraber hızlı bir şekilde yangında önemli noktaları tabiri caizse döverek yangını bitirme hedefimiz var. Şuan için en büyük önceliğimiz can kaybı olmaması. Kuyucak ve Eski OrhanlıKöylerinde gerekli tedbirleri almıştık. Eski Orhanlı Köyü'nde sadece 4 tane kısmi hasar görüldü. Şuanda Çatalca ve Yeni Köyleri ile alakalı tedbirlerimizi aldık. İcap ettiği takdirde buralarda da tahliyelere başlayacağız. Şimdilik bu köylerle ilgili önemli bir problem gözükmüyor. Karadan müdahalelerimi sürüyor. Son sürat ile arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz zor ortama rağmen tüm müdahalelerimizi devam ettiriyorlar."

100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, yaklaşık 100 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, "Önceliğimiz burada şu anda ne kadar alanın yandığından daha çok yangını kontrol altına almak ve can ve mal kayıplarını engellemektir" dedi.

950 PERSONEL GÖREVDE

Yangınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiğini belirten Pakdemirli, "Mümkün olduğunca hem bitki örtümüzü hem de yabani hayvanlarımızı korumaya çalışmak olacak. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bize intikal etmiş bir şey yok kolluk kuvvetlerimiz gerekli araştırmayı yapıyor. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Gün içerisinde kendileri ile 2-3 defa görüştük. Sürekli olarak bizden bilgi alıyor. Vatandaşın zararı ile ilgili yangın söndürüldükten sonra yapılacak olan hasar tespit neticesinde valiliğimiz nezdinde yapılacak yazışmalar ile gerekli ödemeler yapılacaktır. Şuanda ki yangınlara Sadece Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 950 personelimiz ile müdahale ediliyoruz. Diğer kamu kurumlarından gelen personel ile birlikte binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz" diye konuştu

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- Bakan Pakdemirli açıklama

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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