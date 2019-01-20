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DHA YURT - KARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE, İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karakışlakçı köyündeki dağevinde mahsur kalan 4 kişilik aile, Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karakışlakçı köyündeki dağevinde mahsur kalan 4 kişilik aile, Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.
İlçeye 43 kilometre uzaklıkta bulunan 1650 rakımlı Karakışlakçı köyünün yüksek kesimlerinde hayvancılık yapan Cebrail Yetkin, eşi ve iki çocuğu, bölgeye yağan yoğun kar yağışı sebebiyle yaşadıkları dağevinde mahsur kaldı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması nedeniyle evden çıkamayan Cebrail Yetkin, köy muhtarı Harun Yetkin'i arayarak yardım istedi. Muhtar Yetkin'in durumu bildirmesi üzerine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye ekiplerine ailenin kurtarılması için gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makinesiyle saatler süren çalışma sonunda ailenin kaldığı evin çevresindeki karları temizleyip, kapanan yolu açtı.
Ailenin kurtarılmasının ardından Başkan Çay, "Karakışlakçı köyümüzde 1650 rakımda dağın başında hayvancılıkla uğraşırken ailesi ile birlikte yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve bizzat telefonla arayarak yardım talep eden Cebrail Yetkin Kardeşim ve ailesini Pozantı Belediyesi ekiplerimizce yoğun ve zorlu bir çalışma sonrasında mağduriyetlerini giderdik. Geçmiş olsun diyor ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İş makinesi önnüdeki ailenin görüntüsü
- Cebrail Yetkin'in konuşması
Haber-Kamera: Onur Can BULAT / POZANTI(Adana),(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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