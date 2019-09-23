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DHA YURT - KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, CİP İLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 02:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ciple çarpıştı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Ulaş Koçak (22) ve araçtaki Sertaç Ermiş (18) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Sertaç Ermiş ve üniversite öğrencisi Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobil ile evlerine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre bulvar üzerinde süratli olan Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkasından gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı. Kazada Koçak ve Ermiş ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Koçak’ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza yapan araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen yakıt ve yağ belediye görevlileri tarafından temizlendi.

'HERKES ARABASINI DURDURUP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI'
Yaralılara yardım eden sürücü Bahtiyar Muradov, "Yoldan geçerken kazayı gördük. Anında aracımı durdurup geldiğimde yerde bir sürü yaralı yatıyordu. Herkes arabasını durdurup yardım etmeye çalıştı. Biz de araçtan iki yaralıyı çıkarıp çimlere yatırdık. Direksiyonda sıkışan bir arkadaşımız vardı ona yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye çok hızlı şekilde gelip, kapıları keserek yaralıyı çıkardı. Bir panik havası" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçlardan görüntüler
-Yerde yatan yaralılardan görüntüler
-Yaralılara müdahale ve ambulansa bindirilme görüntüleri
-Kaza yerinden detaylar
-Görgü tanığı Bahtiyar Muradov Röp.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA)
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