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DHA YURT - KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI İKİ KÖYÜ TEHDİT EDİYOR (2) YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda itfaiye aracının ve yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahale ettiği bildirildi. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı.

TAVŞANLI VE ÇAVUŞ KÖYLERİ TEHLİKE ALTINDA

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILARAK KÖYLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların yangın paniği, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerdeki seslerden de anlaşıldı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde geniş alana yayılmaya başlayan alevlerin, yakındaki bir köyü tehdit etmeye başlaması dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35'te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23'üncü Bölge, Karayolları 15'inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK TEHDİT YOK

Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ve bu aşamada yerleşim yerlerine dönük bir tehdit olmadığı belirtilerek kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)-

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