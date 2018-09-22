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DHA YURT - Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 04:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, annesinin evinde oturduğu sırada sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıkarak kavgayı ayırmak isteyen 42 yaşındaki polis memuru Şenol Gültekin bıçakla ağır yaralandı.  Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Lale Mahallesi 2245 Sokak'ta meydana geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, annesinin evinde oturduğu sırada sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıkarak kavgayı ayırmak isteyen 42 yaşındaki polis memuru Şenol Gültekin bıçakla ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Lale Mahallesi 2245 Sokak'ta meydana geldi. Annesinin evine ziyarete gelen polis memuru Şenol Gültekin evde oturduğu sırada sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarı çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahale eden Gültekin, kavganın taraflarından olan 25 yaşındaki Şahsine Dikenlibudak tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Bunun üzerine belindeki tabancasını çeken Gültekin kendisini bıçaklayan kadını karnından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Gültekin ve Dikenlibudak'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipkleri Gültekin'i ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dikenlibudak'ı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Gültekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şüphelinin de arandığı belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Polis memurunun ambulanstan indirilişinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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