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DHA YURT - Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.
Kayak yapmak için Bozdağ'a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi'ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı. Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Cep telefonu kamerası)
-Kayak merkezindeki fırtınadan görüntüler
-Mahsur kalan vatandaşlar
Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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