HABER

DHA YURT - Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 04:49 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ İznik ilçesinde koyunlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Sağdıç'ın gölette boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

İznik ilçesinde koyunlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Sağdıç'ın gölette boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların hava aydınlandıktan sonra gölette çalışmalara devam edeceği bildirildi.
ÇOBANIN KÖPEĞİ 'DUMAN' GÖLETİN KENARINDAN AYRILMIYOR
Bu arada kayıp çoban Ahmet Sağdıç'ın 'Duman' adlı köpeği de göletin kenarında bekleyişini sürdürüyor. Ekipler bölgeye geldiğinde göletin kenarında bekleyen Duman'ın saatlerdir yerinden kımıldaman su kenarında durduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Çobanın köpeğinden görüntü
-Dalğıç ekibinin arama yapması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA)

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs durağını ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs durağını ziyaret etti
Saraybosna’da Kadir Gecesi CoşkusuSaraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz! Dikkat çeken diyalog

Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.